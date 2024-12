Ambiance et Loisirs à Oslon : le palmarès des maisons illuminées en images

Pour la seconde année consécutive, l’association Ambiances et Loisirs oslonnaise organisait en cette fin d’année le concours des maisons illuminées au sein de la commune.

Au total, ce sont 6 maisons qui ont participé à ce concours des maisons illuminées.

Contrairement à l’an passé et afin de laisser l’exclusivité des votes aux oslonnais, le suffrage était uniquement possible via des bulletins papiers qu’il fallait retourner en mairie.

Après une cinquantaine de votes, voici le palmarès 2024 :

*1er : Monsieur Vachez, rue du champs Coulon

*2ème : Monsieur et Madame Champagne, rue vigne renard

*3ème : Monsieur et Madame Barron-Ferret, route de Saint-Germain-du-Bois



N’hésitez pas à passer devant avec vos bambins, ils seront pour sûr, éblouis par ces belles maisons illuminées.

Les trois lauréats ont reçu leurs lots à l’occasion de la soirée de fin d’année organisée par l’association Ambiances et Loisirs à la salle des fêtes Oslonnaise ce vendredi soir.



Amandine Cerrone.