AVIS DE DECES - Madame Madeleine LABORIER née PAQUELIN

GIVRY





Dominique et Caroline, Jean-Noël et Anne Isabelle ses enfants,

Félix, Nestor et Marianne, Matthieu et Valérie, Samuel et Siméon, Paul et Margot, Louis, Nicodème ses petits-enfants et ses 2 arrière-petits-fils ;

Michèle, Marguerite et Gilbert ses belles-sæurs et beau-frère

et toute la famille,

Madeleine LABORIER

née PAQUELIN

nous a quitté vendredi 20 décembre, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse se tiendra en l'église de Givry vendredi 27 décembre à 11 heures.

Ni fleurs, ni plaques. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez faire un geste au profit de "la Fondation de France Urgence MAYOTTE" ou à "SOS Méditerranée".

La famille vous remercie par avance de vos marques d'amitié et d'affection.