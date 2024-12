Lancement de la campagne « Et si vous rejoigniez NOUS ? »

Communiqué de presse

La présidente et les membres de l’association NOUS ont tenu une conférence de presse ce samedi 21 décembre. Ce moment fait suite à la création de l’association NOUS le 16 novembre dernier rassemblant plus de 50 personnes issues de la société civile, militantes et militants politiques, associatifs et élu.e.s ressentant ce désir d’engagement et convaincus de la nécessité de remettre du « Nous » dans la société !

Le NOUS qui rassemble, le NOUS qui sème l’envie de créer, d’inspirer ou d’être inspiré, de réfléchir et d’agir, d’oser !

Comme elle s’y était engagée durant la campagne des dernières élections législatives, Océane GODARD, députée de la 1ère circonscription de Côte-d'Or, a lancé l'association NOUS. Le désir d’engagement des citoyennes et des citoyens s’exprime : pour des valeurs, pour des causes plus vastes que soi, pour la qualité de vie dans les quartiers et les communes ou encore pour une société plus juste, moins brutale et rassemblée. A fortiori, pour semer ce qui est positif dans nos vies. Les énergies sont là ! Océane GODARD et son équipe, lors de la campagne des législatives, ont su repérer et susciter cet élan. À travers cette association, elle aspire à créer un espace où chaque voix trouve sa place et où chacun peut se reconnaître.

L'association NOUS a du cœur ! Elle est ouverte à toutes et tous sous couvert d’en partager les valeurs de laïcité, d’universalisme, de justice, de sororité et de fraternité !

NOUS est audacieuse, enthousiaste, et imaginera des événements inspirants et stimulants en lien aussi avec d’autres initiatives sur le territoire, ira au contact des habitants, petits et grands, permettant ainsi à toutes celles et tous ceux qui en ressentent l’envie, de s'impliquer activement au grès des enjeux de société, de l’actualité nationale, régionale ou locale et en résonnance avec les vies des françaises et des français.

Pour rappel, le bureau de l'association est composé d’Océane GODARD en tant que présidente, épaulée par Stéphane WOYNAROSKI, vice-président. Kildine BATAILLE occupe le poste de secrétaire et Nicolas CABALLERO assure la fonction de trésorier.

La première adhésion est celle aux valeurs de NOUS et si vous souhaitez ensuite rejoindre NOUS, le montant est de 5€. Flashez avec votre smartphone le QRcode ou en cas de difficulté voici le mail pour contacter l’association [email protected] .