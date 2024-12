Coup de pouce. : Arnaud Ravet se lance dans la photographie évènementielle

Tout en continuant son métier d’électricien au sein d’une entreprise de BTP chalonnaise, Arnaud Ravet a décidé de se lancer dans le monde de la photographie en mettant ses connaissances en la matière au service d’évènements, du sport ou encore de manifestations locales et régionales dans un premier temps.

Une idée qui lui est venue de par son engagement au sein de la protection civile chalonnaise dont il fait partie. Lors d’interventions et de formations, il lui était demandé de réaliser des photos ou de voir des personnes utiliser des téléphones pour photographier.

Un projet simple mais intéressant. Il souhaite intervenir dans le milieu associatif, qu’il soit sportif, culturel ou encore touchant des activités commerciales ou au près des collectivités locales.

Arnaud Ravet, jeune Châtenoyen se lance à 24 ans, sous une forme d’auto entrepreneur et veut, dans un premier temps, chercher à se faire connaître. Il va contacter celles et ceux qui souhaitent apporter un plus à des évènements en étant le photographe, au coup par coup et non à plein temps. Ce sur une territoire qui peut aller au delà de celui de Chalon sur Saône ou du Grand Chalon « sans voir trop grand et surtout ne pas oublier les pistes. » se plait-il à dire, lui qui fait aussi de la plongée peut aussi faire de la photo aquatique. « Je ne me met pas de frein, je vais chercher des gens et voir comment je peux répondre à leurs besoins. » indique Arnaud Ravet en conclusion de cette entrevue.

JC Reynaud



Pour contacter Arnaud Ravet, photographe :

Téléphone : 07 81 60 49 19

Courriel. : [email protected]