AVIS DE DECES - Madame Gisèle GENELOT née GAUDILLAT

GERGY



Robert GENELOT, son époux ;

(†) Alain et Dominique, Philippe et Marie-Noëlle, Thierry et Annie-Claude, Sandrine et Michel, Céline et Laurent, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et les proches,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle GENELOT

née GAUDILLAT

survenu le 23 décembre 2024,

à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 janvier 2025, à 10h30, Salle de cérémonie Guillon av. Monnot à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.