Vacances scolaires : forte circulation attendue dans l'Est et en Île-de-France du 27 au 29 décembre

Durant cette période de fêtes et de congés scolaires, de nombreux déplacements sont prévus, notamment en Île-de-France et dans la moitié Est de la France. Voici les prévisions de trafic et les conseils pour éviter les heures de pointe et les zones les plus encombrées.



Vendredi 27 décembre : un trafic dense dans le sens des départs

Les principaux encombrements concerneront les axes en direction des frontières du Luxembourg et de l'Allemagne ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Axes et horaires à éviter :

- A31 entre Nancy et le Luxembourg : 15h - 17h.

- A4 entre Metz et Strasbourg : 16h - 18h.

- A6 entre Auxerre et Beaune : 12h - 19h.

- A7 entre Lyon et Orange : 15h - 19h.

- A46 et N346 pour le contournement Est de Lyon : 16h - 18h.

- A43 entre Lyon et Chambéry : 16h - 19h.

- Tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l’Italie : 10h - 14h.



Samedi 28 décembre : circulation chargée dans les deux sens

Dans le sens des départs :

Des encombrements sont attendus principalement dans la vallée du Rhône, sur l'A43, l'A48 et la N85, entre la fin de matinée et l'après-midi.

Axes et horaires à éviter :

- A43 entre Lyon et Chambéry : 10h - 18h.

- A48 entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble : 14h - 16h.

- N85 entre Grenoble et Gap : 14h - 18h.



Dans le sens des retours :

Un trafic dense est attendu au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Arc méditerranéen. Les axes les plus concernés sont l’A40, l’A43 et l’A7. En Île-de-France, la circulation sera chargée sur les A10 et A6 de la fin de matinée jusqu'au milieu de soirée.

Axes et horaires à éviter :

- A7 entre Orange et Vienne : 12h - 14h.

- A40 entre Annemasse et Mâcon : 15h - 17h.

- A43 entre Chambéry et Lyon : 9h - 19h.

- Tunnel du Mont-Blanc (N205) entre l’Italie et la France : 15h - 20h.



Dimanche 29 décembre : circulation difficile en Île-de-France dans le sens des retours

Les barrières de péage des autoroutes A10 et A6 devraient être particulièrement encombrées, rendant la circulation difficile jusqu'en début de soirée.

Conseil : rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 11h.



Conseils pratiques pour voyager sereinement :

- Planifiez votre départ ou votre retour en dehors des plages horaires les plus chargées.

- Consultez les applications de trafic en temps réel pour ajuster votre itinéraire.

- Pensez à faire des pauses régulières sur les longs trajets pour voyager en toute sécurité.

En respectant ces recommandations, vous pourrez limiter les désagréments liés à la circulation et profiter pleinement de vos vacances.