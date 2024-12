Le calendrier des examens médicaux obligatoires des enfants évolue à compter de janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025, un des 14 examens prévus lors des 3 premières années des enfants est supprimé et un est ajouté entre leur 7e et leur 16e année.

Les 20 examens médicaux obligatoires que doit passer un enfant de sa naissance jusqu’à l’âge de 16 ans permettent :

- de s’assurer de sa bonne santé ;

- d'orienter sa famille vers une prise en charge complémentaire en cas de besoin.

Actuellement, durant les 3 premières années de sa vie un enfant doit passer 14 de ces examens de prévention ; à compter du 1er janvier 2025, il devra en passer 13. L’examen à effectuer entre sa 3e semaine et la fin du 1er mois sera supprimé. À partir du 1er janvier 2025, les premiers examens obligatoires des enfants devront ainsi avoir lieu :

- dans les 8 jours qui suivent leur naissance ;

- au cours de leur 2e semaine ;

- au cours de leur 2e mois ;

- au cours de leur 3e mois ;

- au cours de leur 4e mois.



Dans le même temps, un examen obligatoire à effectuer durant la 7e année de l’enfant sera ajouté. À compter du 1er janvier 2025, un enfant aura ainsi 4 examens médicaux à passer obligatoirement entre 7 et 16 ans, contre 3 actuellement. Ces visites médicales devront avoir lieu :

- au cours de sa 7e année ;

- entre 8 et 9 ans ;

- entre 11 et 13 ans ;

- entre 15 et 16 ans.



À savoir

En tant que responsable d’un enfant, vous êtes tenu de le présenter à ces visites médicales obligatoires.

Quel est le contenu des examens médicaux obligatoires passés par les enfants ?

Lors des examens médicaux obligatoires que doivent passer les enfants, les médecins analysent notamment :

- leur courbe de croissance ;

- leur psychomotricité (évaluation de la capacité à effectuer certains gestes comme marcher ou attraper) ;

- leur développement psychoaffectif ;

- leurs vaccinations.

À partir du 1er janvier 2025, lors de ces visites médicales les professionnels de santé devront également :

- effectuer un repérage des troubles psychiques (notamment anxieux et dépressifs) que peuvent présenter les enfants qu'ils examinent ;

- administrer des traitements préventifs relatifs à certaines maladies infantiles, lorsque cela est nécessaire.

Rappel

Les examens sont effectués :

- soit par le médecin traitant de l'enfant ;

- soit par un médecin que vous avez choisi en tant que parent de l'enfant ou personne ayant la garde de celui-ci.



Les consultations pour ces examens sont remboursées à 100 % quel que soit le professionnel qui les réalise, sans avance de frais, sauf en cas de dépassement d'honoraires (somme supérieure au tarif fixé par l’Assurance maladie pour une consultation).