Assurance-chômage : quelles sont les nouvelles règles d’indemnisation en 2025 ?

Source Service-Public.fr

Une convention d’assurance chômage a été agréée par le Gouvernement le 19 décembre 2024. Ce texte, qui s’applique à compter du 1er janvier 2025, définit l’ensemble de la règlementation relative à l’allocation chômage ; cependant certaines nouvelles dispositions concernant l’indemnisation des chômeurs n’entreront en vigueur que le 1er avril 2025. Il s’agit notamment de règles touchant les travailleurs saisonniers et les séniors.



Les règles de l’assurance chômage sont, en principe, définies à la suite de négociations entre les partenaires sociaux (des syndicats de salariés et des organisations patronales). Une nouvelle convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 a été signée par une majorité de ces organisations représentatives de salariés et d’employeurs ; cette convention a été agréée par un arrêté du Gouvernement publié au Journal officiel du 20 décembre 2024.

Ce texte, qui fixe l’ensemble des règles de l’assurance chômage, entre en vigueur le 1er janvier 2025. L’Unédic, chargée de la gestion de l'assurance chômage, précise que pour des raisons opérationnelles des règles nouvelles n’entreront en vigueur que le 1er avril 2025. Ces mesures seront, en règle générale, applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail interviendra à compter du 1er avril 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement sera engagée à compter de cette date.

Actuellement le montant mensuel de l’allocation chômage qui vous est versée varie en fonction du nombre de jours du mois concerné, étant ainsi plus élevé lors d’un mois de 31 jours que lors d’un mois de 30 jours. À compter du 1er avril 2025, le paiement de l’allocation chômage sera mensualisé sur une base de 30 jours calendaires quel que soit le mois. Le montant de l'allocation ne variera donc plus en fonction du nombre de jours dans le mois. Cette mesure s’appliquera à l’ensemble des allocataires relevant du droit commun, y compris ceux en cours d’indemnisation au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition.

À savoir

La nouvelle convention d'assurance chômage est en vigueur pour une durée de 4 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2028.



À noter

Si vous êtes un travailleur saisonnier, à compter du 1er avril 2025 vous pouvez bénéficier d’une allocation chômage à condition d’avoir travaillé au moins 5 mois au cours des 24 derniers mois ; jusqu’à cette date, il est nécessaire d’avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois pour en bénéficier. En corrélation, à compter du 1er avril 2025 la durée minimale d’indemnisation est fixée à 5 mois pour les travailleurs saisonniers.



Quelles sont les nouvelles règles concernant les séniors ?

Les bornes d’âge à partir desquelles les demandeurs d’emploi bénéficient de certaines dispositions spécifiques sont décalées de 2 ans.

À compter du 1er avril 2025, vous devrez avoir au moins 55 ans (au lieu de 53 ans) pour que les périodes de travail prises en compte lors de la détermination de votre allocation chômage soient recherchées dans les 36 derniers mois précédant la fin de votre contrat de travail. Pour rappel, pour les autres demandeurs d’emploi les périodes de travail permettant de bénéficier d’une indemnisation sont recherchées dans les 24 mois précédant la fin du contrat de travail.

Par ailleurs, à compter du 1er avril 2025 les durées d’indemnisation maximales seront de :

- 22 mois et demi (685 jours), si vous êtes âgé de 55 ou 56 ans lors de la fin de votre contrat de travail (jusque-là, vous pouvez bénéficier de cette durée d’indemnisation si vous avez 53 ou 54 ans lors de la fin de votre contrat de travail) ;

- 27 mois (822 jours), si vous êtes âgé d’au moins 57 ans lors de la de fin de votre contrat de travail (jusque-là, vous pouvez bénéficier de cette durée d’indemnisation si vous avez au moins 55 ans lors de la de fin de votre contrat de travail).



Pour les autres demandeurs d'emploi, la durée maximale d'indemnisation s'élève à 18 mois.

Enfin, à compter du 1er avril 2025 la dégressivité de l’allocation chômage, qui concerne les demandeurs d'emploi percevant une indemnité journalière de plus de 92,12 €, ne sera plus appliquée aux allocataires de plus de 55 ans (jusque-là, il faut avoir au moins 57 ans pour que cette dégressivité ne s’applique pas). Cette dégressivité est un mécanisme consistant à réduire le montant de l’allocation chômage d’au maximum 30 % à partir du 7e mois d’indemnisation.

À savoir

La règlementation actuelle d’assurance chômage prévoit que, sous certaines conditions, les seniors peuvent continuer à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter de l’âge légal de départ à la retraite (actuellement 62 ans) jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite à taux plein.

Dans la nouvelle convention, il est indiqué que l’âge à compter duquel le maintien de l’allocation est possible est progressivement décalé à 64 ans, en suivant le même rythme que le report de l’âge légal de la retraite.

À noter

Certaines dispositions prévues par la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 ont été exclues lors de l’agrément par le Gouvernement :

- l’application pour les chômeurs frontaliers, ayant travaillé dans des pays comme la Suisse ou le Luxembourg, d’un coefficient tenant compte des écarts de salaires entre le pays d'emploi et la France (leurs salaires à l’étranger sont en général plus élevés qu’en France). Cette disposition a été considérée comme contraire à un règlement européen, de même que la limitation à 3 mois du cumul de l’allocation chômage avec un emploi exercé à l’étranger ;

- la réduction de la condition d’affiliation à 5 mois pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits à l’allocation chômage au cours des 20 dernières années. En règle générale, pour avoir droit à l’allocation chômage il faut avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 mois précédant la fin du dernier contrat de travail. Cette disposition a été exclue de l’agrément par le Gouvernement car elle nécessite au préalable des modifications législatives ou réglementaires pour pouvoir entrer en vigueur.