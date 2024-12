Le MEDEF de Saône et Loire rend hommage à Jean-Paul Barbey

Le Mouvement des entreprises de France de Saône-et-Loire apprend avec une grande tristesse la disparition de Jean Paul Barbey, fondateur du groupe Barbey - PVP à Digoin. Il avait présidé de 2013 à 2016 le MEDEF71 et de 2016 à 2017, Président du MEDEF Bourgogne-Franche Comté.

Véritable capitaine, y compris dans les périodes de tempête, il n’a eu de cesse de défendre avec ardeur et conviction ses idées et la cause de l’entreprise.

Homme d’engagement, de droiture et de générosité, il aura servi notre mouvement avec un esprit tenace et enthousiaste.

Le MEDEF71 présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances, avec une pensée toute particulière pour Frédéric Barbey, membre de notre Conseil d’Administration.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 2 janvier 2025 à 14h30 à la Basilique du Sacré Cœur de Paray le Monial.