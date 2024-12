AVIS DE DECES - Monsieur Michel LANNEAU

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Carmela (Pamela), son épouse ;

Laurie, Jessica et Mathieu, Elodie et Nicolas, Angélique, ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

Colette, sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel LANNEAU

survenu le 27 décembre 2024,

à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 3 janvier 2024, à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.