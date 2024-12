Vœux de François Sauvadet : Message de solidarité et de confiance aux côte-d’oriens en 2025

Vœux du président du Département de Côte-d'Or

"Chers Côte-d’Oriennes, Chers Côte-d’Oriens,

La période que nous vivons est difficile pour beaucoup d’entre vous, marquée par l’incertitude, l’instabilité politique et économique avec des suppressions d’emplois annoncées la veille de Noël comme à Valti ou à Genlis, les inquiétudes des agriculteurs.

Et le premier message que je veux vous adresser est un message de solidarité.

Nous resterons solidement présents à vos cotés pour vous accompagner face aux difficultés.

J’ai une pensée pour nos compatriotes Mahorais qui vivent une catastrophe naturelle dramatique sans précédent. Je m’en suis entretenu avec mon collègue Président du Conseil Départemental de Mayotte. Nous avons voté une aide d’urgence de 50 000€ pour participer à l’aide humanitaire.

Malgré toutes les incertitudes, je n’ai pas voulu qu’on reporte le budget du Département malgré le contexte que nous connaissons.

Les Côte-d’Oriens attendent de nous qu’on précise les aides qu’on leur apportera en 2025 : aux associations, aux acteurs du champ social, à nos pompiers, nos Maires.

Nous avons voté le 17 décembre un budget de 676 Millions d’euros au total, en baisse de 6 millions d’euros. En baisse oui, car nous avons été impactés comme tous les Départements par la baisse de nos ressources et la hausse des dépenses imposées par l’Etat.

Nous avons un programme d’économies de 10 millions d’euros avec une ligne rouge, ne pas remettre en cause notre présence territoriale.

Nous apporterons à chaque famille, à chaque côte-d’orien qui en aura le besoin, une réponse individualisée pour répondre au plus près et au plus juste. J’insiste sur ce point.

C’est le nouveau pacte social que j’ai proposé et qui vient d’être voté par la majorité de l’Assemblée départementale.

Et bien sûr nous continuerons d’investir, de préparer notre département face aux grands défis : le défi du changement climatique, la transition énergétique, la transition numérique avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, investir sur nos routes et aux cotés des communes.

Mais je veux surtout vous adresser, en ce début d’année, un message de confiance.

Notre pays a déjà traversé des épreuves lourdes. Il s’en est toujours sorti. Il s’en sortira dès lors que l’on croit en notre avenir collectif.

Vous pouvez compter sur le Département, sur nos 2 700 agents que je remercie, pour être à vos côtés dans chaque quartier comme dans chaque village.

Chers Côte-d’Oriennes, chers Côte-d’Oriens, passez de belles fêtes de fin d’année et des moments en famille et entre amis. C’est précieux.

Je vous souhaite une très bonne année 2025 en Côte-d’Or.

Que vive la Côte-d’Or et que vivent les départements de France."