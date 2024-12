Nomination de Louis Margueritte auprès de François Bayrou - Marie-Claude Jarrot salue l'engagement

" Malgré son « retrait imposé par l’appareil politique »au second tour des élections législatives de juillet 2024, l’envie de Louis Margueritte de servir la France est intacte.

Face à la situation de notre pays, Louis n'a pas hésité à s'engager de nouveau pour servir les Français et l'Etat.

Les Saône et Loiriens , Chalonnais, Buxynois et Montcelliens peuvent être fiers d'apprendre la nomination de Louis Margueritte comme Directeur de Cabinet adjoint du Premier Ministre François Bayrou.

Merci Louis pour ton action sur notre territoire.

Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi."

Marie-Claude Jarrot