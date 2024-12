AVIS DE DECES - Madame Jacqueline PRADIER née VION

CIEL - SAINT-MARCEL



Roger et Anne Pradier,

ses enfants ;

Léa et Moustapha, Martin et Candice, Eddie et Michaël, Uriel, Elsa,

ses petits-enfants chéris ;

Maissa, Elijah, Charlie, Pia,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

Anne-Marie et Gérard Donzel,

sa sœur et son beau-frère ;

Gérald et Séverine, son neveu et sa nièce ;

Manon, Laura, Marie, ses petites-nièces ;

les familles Vion, Girardot, Pradier,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline PRADIER

née VION

survenu le 28 décembre,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 4 janvier à 10h30, en l'église de Ciel.

Jacqueline repose à la chambre funéraire de Ciel, 6 ZA de Charbonneau.

Seulement une rose pour accompagner Jacqueline.

La famille remercie l'ensemble du Personnel de la Maison de Retraite de Jambles ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Jean,

son époux décédé en 2014

et pour

Valérie,

sa nièce.