Les écologistes de Côte d'Or préparent 2026 et les élections municipales

Alors que nous entamons une année charnière, celle qui marque la fin du premier quart de siècle, l’urgence écologique n’a jamais été aussi palpable. Le changement climatique bouleverse nos vies, aggrave les inégalités, fragilise nos démocraties et interroge le futur que nous souhaitons construire. Face à ces défis, Les Écologistes de Côte-d’Or prennent leurs responsabilités.

Nous faisons de l’écologie une boussole pour transformer un système basé sur la prédation – qu’elle soit environnementale, animale ou humaine – en un modèle durable et équitable. Nous savons que des solutions existent déjà : elles émergent des associations, des collectifs d’habitant•e•s et des initiatives locales dans tout le département. Mais pour relever les défis, il faut aller plus vite, plus loin et s’assurer de la cohérence des politiques publiques. Soutenir les actions bénéfiques pour le climat et la biodiversité, c’est agir pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens.

C’est pourquoi nous lançons dès aujourd’hui notre préparation pour les élections municipales de 2026. Notre ambition : créer les conditions pour diriger des communes et porter des projets municipaux et intercommunaux capables de répondre aux enjeux de demain.

Pour ce faire, nous appelons toutes celles et ceux qui partagent notre vision à rejoindre nos groupes de travail ouverts, où chacun•e peut contribuer à bâtir des solutions concrètes pour : renforcer les services publics, développer des mobilités durables, repenser l’habitat, protéger l’environnement, et garantir une alimentation locale et de qualité.

Avec cette dynamique, nous voulons non seulement agir localement, mais aussi influencer les politiques nationales et européennes en montrant que le changement commence ici, en Côte-d’Or.

Ensemble, faisons des élections municipales de 2026 un tournant pour l’écologie et nos territoires.

Pour nous rejoindre: [email protected]