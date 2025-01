La Direction de l'information légale et administrative publie un guide pour autonomiser les jeunes citoyens

Pas facile de s'y retrouver dans toutes les démarches administratives et de connaître ses droits pour ne pas être lésé quand on n'a pas encore d'expérience de la vie ! C'est pour accompagner les adolescents et jeunes adultes dans ces étapes délicates que la Direction de l'information légale et administrative (DILA) a récemment publié le guide Jeune et Citoyen.



PANORAMA DES DÉMARCHES AU QUOTIDIEN

Cet ouvrage très complet apporte des réponses à des questions cruciales autour de dix thèmes pour la prise d'autonomie des 15-25 ans. Y sont notamment abordés des sujets comme le financement des études, les aides au logement, le rôle de l'Assurance maladie, le vote, les impôts ou encore la compréhension d'une fiche de paie.

Il présente également les différentes options pour commencer son parcours professionnel (alternance, stage, recherche d'emploi), les types de contrats de travail mais aussi les principaux droits au travail. Côté autonomie financière, vous y découvrirez les démarches pour ouvrir un compte bancaire, ainsi que des conseils pour éviter les arnaques en ligne et maîtriser son budget. Les problématiques de discrimination, de harcèlement sur les réseaux et des défis environnementaux y sont aussi abordés.



Enfin, des QR codes sont intégrés pour renvoyer vers des sites d'information fiables détaillant les démarches des particuliers, tels que Service-public.fr et Vie-publique.fr.



J.P.



Jeune et citoyen, le guide de mes premières démarches, 4,90 € en librairie et 4,49 € en ligne sur Vie-publique.fr.