Au niveau de Charrecey, un bus a terminé sa course dans le fossé

L'accident est survenu peu après 18h alors que la chaussée est très glissante. Une quinzaine de sapeurs-pompiers et 5 véhicules ont été mobilisés sur les lieux de l'accident, à un kilomètre de Charrecey en direction de Saint Léger sur Dheune sur la RD 978. Les secours sont sur place mais compte-tenu de l'état des routes et de leur encombrement, il semble guère possible de mobiliser des moyens. Plusieurs automobilistes ont fait savoir leurs intentions de rejoindre Saint-Léger sur Dheune à pieds.