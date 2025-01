Différez vos déplacements ce samedi soir !

A Chagny, entre Chalon et Autun sur l'ensemble de la route départementale, sur toute la vallée de la Dheune, la vallée des Vaux... mais aussi de nombreux autres secteurs sont concernés. Si vous pouvez différer vos déplacements, il est plus prudent de ne pas prendre la route. Les routes sont de vraies patinoires et le risque d'accident est très élevé. On ne compte plus le nombre de véhicules dans le fossé ou accidenté ce samedi soir.

Consultez également inforoute71