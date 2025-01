Aides financières - Quelles sont les bonnes adresses pour connaître vos droits ?

Si l'État français soutient ses citoyens grâce à une kyrielle d'aides financières, on oublie trop souvent que bon nombre de bénéficiaires potentiels ne profitent jamais de ces coups de pouce, faute de connaître leurs droits ou de s'y retrouver dans ce millefeuille de dispositifs. Comme le rappelait une étude de la Drees, l'institut statistique du ministère de la Santé, publiée en 2022 : « le taux de non-recours atteint fréquemment des niveaux supérieurs à 30 % » sur différentes prestations sociales. Pour contrer ce phénomène, il faut alors informer et informer encore via tous les canaux possibles. Diverses initiatives publiques ont ainsi été lancées en ce sens sur le web.



SERVICE-PUBLIC.FR, UN PORTAIL COMPLET



Alors que le site Service-public.fr, le portail officiel de l'administration, recense de nombreuses démarches et droits pour les particuliers, il s'est ainsi récemment enrichi d'une nouvelle rubrique « Aides financières », afin de proposer une porte d'entrée unique et plus intuitive pour les internautes. Disponible dans l'onglet « Démarches et outils » de la page d'accueil, cette catégorie s'organise autour de huit thèmes : enfant, étudiant ou apprentis, logement, véhicule, emploi, handicap, personne âgée et décès. Des coups de pouce prévus pour la naissance d'un enfant, aux aides au déménagement, en passant par les moyens de financer son permis de conduire, vous aurez accès à toutes les informations nécessaires pour faire valoir vos droits !



LES SIMULATEURS DE www.MES-AIDES.GOUV.FR



Pour découvrir en un coup d'œil bon nombre de prestations auxquelles vous pouvez prétendre, vous pouvez sinon vous rendre sur Mesdroitssociaux.gouv.fr. Allocations familiales, revenu de solidarité active (RSA), logement social ou encore bourses de collège ou de lycée, vous pouvez évaluer vos droits à quelque 58 aides sociales au niveau national et local en quelques minutes grâce à un questionnaire en ligne. Ainsi informé, vous pourrez ensuite effectuer les démarches en ligne pour bénéficier de ces coups de pouce.

Dans la même idée, le gouvernement a également lancé un dispositif similaire dédié aux moins de 30 ans sur le portail www.1jeune1solution.gouv.fr . Et afin de multiplier les portes d'entrée, notez que la plateforme www.Mes-aides.gouv.fr référence également www.Mesdroitssociaux.gouv.fr et 1jeune1solution.gouv.fr. À vous de cliquer !



J.P.