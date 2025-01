AVIS DE DECES - Monsieur Thierry GRANGER

CHAGNY



Yvette GRANGER, sa maman ;

Isabelle GRANGER, son épouse ;

Alexandre et Marie,

ses enfants et leurs conjoints,

Marie-Laure, sa compagne,

Pierre et Laurent, ses frères et belles-sœurs,

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Thierry GRANGER

dit « Tété »

survenu le vendredi 3 janvier à son domicile à l'âge de 61 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 9 janvier à 16h30 au crématorium du Creusot.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.