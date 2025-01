AVIS DE DECES - Monsieur Régis MIGNON

SAINT-RÉMY



Michelle, son épouse ;

Gilles (†) et Josette, Pierre et Christelle, ses enfants et ses belles-filles ;

Sébastien, Nicolas, Jonathan, Marine, Alizée, Soline, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Alison, Léanne, Loris, Romane, Maël, Rosie,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Régis MIGNON

survenu le 29 décembre 2024,

à l'âge de 92 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques auront lieu dans l'intimité familiale le jeudi 9 janvier 2025, à 14h30, en la salle de cérémonie située au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir

Gilles

son fils, décédé en 1997.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.