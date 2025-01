AVIS DE DECES - Monsieur Georges PELLETIER

PONCEY - GIVRY



Françoise,

Gérard et Corinne,

Claude et Isabelle, ses enfants ;

Cyrille et Peggy, Jérôme, Maxence, Alexis, ses petits-enfants ;

Léon, son arrière-petit-fils ;

Véronique, son ex belle-fille ;

Louis et Pascale, son filleul et sa filleule ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges PELLETIER

Chevalier de la légion d'honneur, médaillé militaire et croix de guerre

Ancien légionnaire parachutiste

Premier BEP, guerre d'Indochine

survenu le 5 janvier 2025,

dans sa 101e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 janvier 2025 à 10 heures en l'église de Givry.

La famille rappelle à son souvenir la mémoire de

Gilberte

son épouse, décédée le

18 février 2015.

Georges repose à la chambre funéraire Mansuy Funéraire à Buxy.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de Notre Dame de Marloux pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.