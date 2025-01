AVIS DE DECES - Madame Marie-Rose BLONDE née MILLET

GERGY - VERDUN-SUR-LE-DOUBS - FONTAINES



Nathalie et (†) Christian GENELOT, Josette et Yves COURVOISIER, Jacky et Yolande JANDOT, Didier JANDOT, Jean-Luc JANDOT, Patrick JANDOT, Patricia BLONDE, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Jacqueline MILLET, sa sœur ;

Emilienne CHEVALIER, sa belle-sœur ;

Ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Rose BLONDE

née MILLET

survenu le 30 décembre 2024,

à l'âge de 86 ans.

Les obsèques auront lieu lundi 13 janvier 2025, à 11h15, au Crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Monsieur André BLONDE

décédé le 15/02/2017.

ainsi que son gendre

Monsieur Christian GENELOT

décédé le 16/09/2023.

Pas de plaque, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie Marie-Françoise son infirmière pour tout ses bons soins.