AVIS DE DECES - Madame Monique Suzanne DARD née PAGAND

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL



Michel et Catherine DARD, Christian et Isabelle DARD, Marie-Odile et Mathieu CAMPO, ses enfants ;

ses petits et arrière-petits-enfants ;

toute sa famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique Suzanne DARD

née PAGAND

survenu le 6 janvier 2025,

à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 11 janvier, à 10 heures en l'église de Notre-Dame de Lumière à Chalon-sur-Saône suivies de son inhumation au cimetière de Saint-Germain-du-Plain.

La famille remercie l'EHPAD de Saint-Gengoux-le-National pour sa prévenance et son professionnalisme.

Monique repose à la chambre funéraire Roc Eclerc de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.