Non... il n'est pas prévu un musée du cirque à Chalon sur Saône !

Le Journal des Arts annonce dans son édition l'arrivée du Musée du cirque dans d'anciens bâtiments militaires ... A la lecture des quelques lignes publiées par nos confrères, on se rend très vite compte qu'il faut comprendre Châlons en Champagne et pas Chalon sur Saône. Même si on se ferait un plaisir d'accueillir les circassiens sur les bords de Saône, on laissera à nos collègues du Journal des Arts de publier l'erratum. Allez c'est tout de même sympa d'avoir pensé à nous !

L.G