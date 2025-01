Épidémies hivernales en Bourgogne-Franche-Comté - L’ARS en appelle à la solidarité et à la vigilance

La Bourgogne-Franche-Comté est entrée dans sa quatrième semaine d’épidémie de grippe avec une très forte dynamique virale observée par Santé publique France, en médecine de ville, comme en termes de régulation et de passages aux urgences.

La région a par ailleurs entamé sa cinquième semaine d’épidémie de bronchiolites.

Dans ce contexte, le système de santé est soumis à de grandes tensions et les professionnels de santé font face à une activité très élevée.



Anticipation et suivi

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté a, pour sa part, activé son organisation d’anticipation, de soutien et de suivi des situations sanitaires exceptionnelles dans chacun des départements.

Ce suivi est assuré à l’échelle régionale et par les huit directions territoriales (réunions de tous les acteurs de santé concernés par département) pour établir un point de situation et se positionner en soutien des établissements et des soignants.

L’Agence a également recommandé à tous les établissements de santé et médico-sociaux de la région de rendre le port du masque obligatoire sur leurs sites et de renforcer les mesures d’hygiène et de prévention.

Au-delà des enceintes hospitalières, c’est chaque habitant de Bourgogne-Franche-Comté qui a le pouvoir d’agir pour réduire la circulation des virus, se protéger et protéger les plus fragiles !

L’Agence Régionale de Santé préconise donc le port du masque, évidemment en cas de symptômes, mais aussi par exemple dans les situations de promiscuité et rappelle que les autres gestes barrières simples : se laver les mains le plus fréquemment possible, aérer régulièrement les espaces clos…, peuvent suffire à protéger des vies !

L’ARS insiste également sur les bons réflexes pour contribuer à une utilisation raisonnée des urgences de nos hôpitaux : ne pas se rendre spontanément dans un service mais contacter son médecin en première intention, ou composer le 15, la régulation médicale permettant de mettre en œuvre une prise en charge adaptée aux besoins de chaque patient.

Enfin, il est toujours possible de se faire vacciner pour se protéger contre les formes graves de la grippe et du COVID.

Cette double vaccination est particulièrement recommandée pour les plus de 65 ans, pour les personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques (quel que soit leur âge) ainsi que les femmes enceintes.



En savoir plus sur le site de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté