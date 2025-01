"Nous sommes le dernier filet de sécurité au plus près du terrain !" - Les voeux aux agents de la ville de Chalon et du Grand Chalon

Un moment toujours convivial et bien apprécié par les agents. A tour de rôle, Frédéric Iacovella - Directeur Général des Services de la ville de Chalon et du Grand Chalon, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et Gilles Platret - maire de Chalon, ont pris la parole, saluant l'engagement quotidien des agents en faveur des Chalonnais et Grand Chalonnais.

"Ancrés dans la réalité, au plus près du terrain"

Le maître-mot de la cérémonie des voeux 2025 aura sans doute été ce rappel d'attachement au terrain des agents des collectivités territoriales, comme pour pointer un peu plus la déconnexion des décisions gouvernementales. "C'est votre force quotidienne qui peut relever les défis" a rappellé le Directeur Général des Services, "vous apportez des réponses fines et appropriées, dans le souci de l'écoute des territoires et de leurs acteurs".

Frédéric Iacovella a profité des voeux de la nouvelle année pour rappeler toutes les mesures mises en place en faveur du pouvoir d'achat des agents, "un effort financeir complémentaire de l'ordre de 5 millions d'euros par an". Une cinquantaine de collaborateurs ont été titularisés au cours de l'année, une centaine accompagnée aux concours de la fonction publique, une cinquantaine d'apprentis intégrés et 600 jeunes stagiaies accueillis tout au long de l'année.

"Faire confiance aux territoires coûte moins cher" pour Sébastien Martin

Le président du Grand Chalon et Président des Intercommunalités de France a tenu à recadrer les choses face aux accusations renouvelées d'une "fonction publique territoriale coûteuse". "La part des dépenses des collectivités territoriales est identique depuis 20 ans alors que le champ d'action n'a fait que s'étendre. C'est la démonstration que faire confiance aux territoires coûte bien moins cher". "Continuez à croire que nous sommes là solution de notre pays, de s'inspirer de ce qu'il se fait sur le terrain, au lieu de nous accuser bien maladroitement".

"La feuille de route politique c'est d'abord celle de la population"

Gilles Platret a salué "le caractère familial" du rendez-vous annuel des voeux aux agents, "ces liens importants que la retraite ne dissout pas". Alors que les élections municipales de 2026 pointent, le maire de Chalon rappelle "l'obligation d'aller jusqu'au bout des engagements pris devant les électeurs. La crise de la parole politique tient à ce que les promesses lancées abusivement ne sont jamais tenues. Une perte de confiance qui ébranle toute la démocratie."

"Personne ne baisse la garde, nous sommes le dernier filet de sécurité, au plus près du terrain. Notre actio est irremplaçable, d'autant plus dans une période fragile" a insisté Gilles Platret, évoquant "les 23 % de population en-dessous du seuil de pauvreté pour lesquelles on a une obligation particulière".

"Lorsque tout est bousculé, il doit demeurer la ville, l'agglomération et le CCAS, des femmes et des hommes du service public. Une stabilité que nous devons pour nos concitoyens".

