AVIS DE DECES - Madame Nicole BERT née NOLLET

LESSARD-LE-NATIONAL



Michel, son époux ;

Sébastien et Emilie, Christophe et Stéphanie, Sylvain et Géraldine, Cyril et Sylvie, ses fils et ses belles-filles ;

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole BERT

née NOLLET

survenu le 6 janvier 2025,

à l'âge de 72 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 16 janvier 2025, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de L'hôpital de Chalon et ses infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.