Soirée très conviviale à l’occasion de la remise des médailles du travail aux salariés de la STAC

10 récipiendaires mis à l’honneur. Extrait du discours de David Edmont et du Sénateur Marie Mercier. Le photoreportage info-chalon.com

La Société des Transports de l’Agglomération Chalonnaise aime mettre à l'honneur chaque année ses salariés à l’occasion d’une réception avec remise des médailles du travail.

D’ailleurs, pour le Directeur de la société STAC-Zoom David Edmont, cette cérémonie est pour lui un moment important car elle permet de continuer de véhiculer les valeurs d’amitié, de fraternité et de partage au sein de l’entreprise.

Samedi 11 janvier 2025 à partir de 18 heures 45, dans les Salons du Colisée 1 rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, en présence de Madame le Sénateur Marie Mercier et devant une assemblée d’une quarantaine de personnes qui représentaient tout le panel des métiers de la société, son Directeur a tenu à féliciter et remercier l'ensemble des salariés pour leur engagement et leur professionnalisme.

Extrait du discours : « Je tenais, de manière très succincte, à vous remercier pour le travail que vous avez accompli, toutes et tous, durant cette année 2024 qui vient de se clôturer. Ce fut une année très intense où d’ailleurs de nouveaux salariés sont venus renforcer nos équipes ; je pense à Said Zewari, Didier Pagand, Josébiadis La Luz Dos Santos, Terry Batista, Richard Busdchinsky, Sophie Gaucher, Pierre Zelenkauskis et Sacha Dutartre et depuis ce début d’année Patricia Chabeauti […] L’année 2025 promet d’être aussi passionnante et intense avec de nombreux sujets tels que : la mise en place d’une offre de service et d’un réseau ZOOM modifié à partir du lundi 5 mai 2025, la réponse à l’appel d’offre et le renouvellement de notre délégation de service public, l’accentuation de la sécurité au travail, le développement de la qualité de vie et des conditions de travail, la promotion des modes de déplacements doux, ainsi que le développement de notre image de marque et notre notoriété […] Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et je sais compter sur vous pour continuer à œuvrer, tous ensemble, au bien commun et au bien de notre belle entreprise […] Vous êtes des salariés professionnels engagés, avec une vraie conscience professionnelle et je vous en remercie. Vous savez combien l’échange, le partage, le dialogue, le sourire et le positivisme sont important à mes yeux […] Aussi, je terminerai ces quelques lignes en vous souhaitant à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches et les êtres qui vous sont chers, une très bonne et belle année 2025 et en vous transmettant également toutes mes pensées chaleureuses pour cette nouvelle année qui s’offre à nous et surtout une bonne santé. Je vous remercie ! ».

Discours de Madame le Sénateur : « Ces médailles que vous avez reçues, c’est des petites choses mais cela représente beaucoup. J’ai l’occasion dans mon métier de soigner aussi des conducteurs de bus, de soigner des gens qui travaillent au contact comme vous, au contact d’une population qui n’est pas toujours facile et cela vous demande une maitrise de vous-même, cela vous demande beaucoup d’attention et ce n’est pas toujours reconnu. Moi, je sais que les histoires que vous me racontiez m’allaient droit au cœur en me disant que l’on ne connait vraiment jamais bien le métier de chaque personne sans l’avoir exercé soi-même. Alors je vous félicite pour ce lien social que vous mettez dans votre outil de travail, c’est exactement cela car quand vous montez dans un bus vous ne savez pas la clientèle que vous allez transporter. Il peut à chaque moment se passer quelque chose […] Vous êtes sur une sorte de qui-vive et qui vous fait porter une responsabilité et c’est comme cela que je le ressens quand les conducteurs me racontent leur travail et vous savez c’est quelque chose qui faut savoir percevoir et qu’il faut savoir aussi raconter. Alors comme ce sont les temps des vœux, je suis vraiment heureuse de venir vous présenter tous mes vœux de bonne et heureuse année avec une santé mentale à toute épreuve car c’est cette pression mentale que vous avez avec des horaires qui sont à tenir et pas toujours faciles et ce liant que vous devez mettre. Donc comme j’aime Jacques Brel, sans le chanter je vais juste vous dire quelques mots qui sont parfaitement adaptés : ‘ Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns !’. Donc je vous souhaite de réaliser des rêves et à la STAC de maintenir le Cap. Belle et bonne année ! ».

Il était temps de décorer les récipiendaires:

Argent 20 ans

Jessica Bordiaux- (Conducteur receveur)

Abdelzaziz Errahioui- (Conducteur receveur)

Nathalie Morel- (Conducteur receveur)

Samir Mrabet – (Conducteur-receveur)

Vermeil 30 ans

Laurent Pujalte- (Responsable exploitation)

Xavier Rosey- (Conducteur receveur)

Bernadette Labulle- (Conducteur receveur)

Or 35 ans

Nadine Bon (Conducteur receveur)

Grand Or 40 ans

Bernadette Prin- (Conducteur receveur)

Christophe Delorme- (Agent atelier)

Une cérémonie qui s'est terminée autour d’un buffet de l'amitié avant d'assister au match de basket (Pro A) Élan Chalon-La Rochelle et la victoire chalonnaise 65 à 62 et un buffet dinatoire après le match.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B