Classe Foot Collège Petit Prétan - Face aux incompréhensions des parents, Sébastien Martin a tenu à rassurer

"Quand il y a quelque chose qui fonctionne, on fait tout pour complexifier les choses" s'est agacé Frédéric Michelot, Président de l'ASMM, à l'occasion des voeux du Nouvel An du club. En présence des élus locaux, le Président du club a profité de l'occasion pour dénoncer une situation administrative jugée anormale autour du dossier de la Classe Foot Côte Chalonnaise. Une prise de position sur laquelle Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, a tenu à apaiser les choses, considérant qu'il allait prendre en main le dossier et apporter des réponses aux familles, tout prochainement.