Pas le moment de faire une prise de sang !

En ce début d'année, et son cortège de voeux et de galettes, les élus sont soumis à rude épreuve. Celle de la galette est mine de rien une épreuve à supporter pour les organismes, d'autant plus lorsque vous les multipliez tout au long de la journée et des semaines de janvier. Ce samedi à l'occasion des voeux du club de foot de l'ASMM, c'était même la double dose avec le verre d'une boisson gazeuse bien connue... prudence quand même !

L.G