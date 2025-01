La Banda Desperados prépare son concert annuel qui aura lieu le samedi 18 janvier 2025 à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal à 20H30.

Cette année la Banda sera le seul groupe musical du concert et mettra en avant deux visages différents.

Répétition, préparation sous la baguette de leur chef Joseph Barbosa, les musiciens ouvrent leur répertoire vers d’autres styles.

Le président Maxence Lecat nous parle du concert :

« Cette année la Banda sera le seul groupe musical du concert et mettra en avant deux visages différents :

- La première partie sera consacrée à des morceaux traditionnels du sud-ouest.

- Tandis que la deuxième sera tournée vers des morceaux plus actuels ou de variété française.

Vous pourrez notamment écouter et chanter "le dernier jour du disco" ou encore "hey jude".

Vous pourrez aussi participer à la tombola habituelle du concert. »

Snacks ucrés et buvette sur place

Alors une seule date à retenir Samedi 18 janvier 20H30 salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal entrée gratuite.

Ouverture des portes à 19h30.

C.Cléaux