AVIS DE DECES - Madame Nicole LAMA née PERRIN

SAINT-RÉMY



Nathalie et Joseph BENEDETTO,

Marina et Pietro SECCI,

ses filles et ses gendres ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole LAMA

née PERRIN

survenu le 9 janvier 2025,

à l'aube de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 17 janvier 2025, à 14h30, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement.

Nicole sera visible à la chambre funéraire de Saint-Rémy, à partir du 14 janvier,

à 10 heures.

Elle a rejoint son époux,

Alberto

décédé le 28 décembre 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.