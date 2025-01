Cérémonie des vœux du maire Gilles Platret aux corps constitués

Le photoreportage info-chalon.com

Lundi 13 janvier 2025 à partir de 18 heures, dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie des Vœux aux Corps Constitués, par le Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

Un événement qui se déroulait en présence d’Yves Seguy, Préfet de Saône et Loire, d’Olivier Tainturier, Sous préfet de l’arrondissement de Chalon, de Madame le Sénateur Marie Mercier, de Monsieur le Député de la 5ème circonscription Arnaud Sanvert, de Madame Francine Chopard, Conseillère Régionale représentant Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, de Madame Françoise Vaillant, Conseillère Départementale représentant André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, assisté des Vice-présidents du Grand Chalon Dominique Juillot et Annie Lombard, des Adjoints du Conseil Municipal : Bénédicte Mosnier, Valérie Maurer, Françoise Chainard, Pierre Carlot, Évelyne Lefebvre, Jean-Michel Morandière, Sophie Landrot, des Conseillères et Conseillers Municipaux, Véronique Avon, Isabel Paulo, Dominique Rougeron, Fabrice Faradji, Bruno Rochette, de Monique Brédoire, des conseillers chargés de mission, Laurence Friez , Paul Thébault, du Commandant Benoit Degrancort représentant Teddy Biri, Commandant de la base pétrolière interarmées de Chalon-sur-Saône (ingénieur en chef de la BPIA), de Ronan Cottin, lieutenant colonel, Délégué militaire des armées Départementales, de Patrice Guigon, Procureur de la République du Tribunal de Chalon-sur-Saône, de Damien Varlet, Bâtonnier du tribunal de Chalon-sur-Saône, de Christelle Boyer, Commandant de Police au Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, chef de service et représentant le Directeur Départemental de Saône-et-Loire, de Thomas Chottin, Chef d’Escadron de la compagnie de Gendarmerie, de Patrick Perret, Major Rulp de la Compagnie Républicaine de Sécurité, d'Anh Desgeorges, chef de service de la Police Municipale, d'Elodie Bonavita, Directrice du Service pénitentiaire de Varennes-le-Grand, d' Alexandre Monin, Commandant de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Chalon, de Mr le Directeur de la Police Municipale, les Maires des communes du Grand Chalon, Camille Monnot, Président de la Croix Rouge à Chalon-sur-Saône, monsieur Gilles Deschamps, Président de la Mutualité Française à Chalon-sur-Saône, Marcel Landré, coordinateur des portes drapeaux…, les membres du Conseil Municipal des enfants et des jeunes, les Présidents des membres des cultes, de nombreux Présidents d’associations…

Extrait du discours de Gilles Platret :

« Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux de vous accueillir. C’est un moment redondant par définition mais qui ne doit pas pour autant prendre l’’allure de la routine parce que c’est un moment important à l’heure où nous recommençons cette année de pouvoir se saluer collectivement, se souhaiter plein de bonnes choses et surtout se dire que nous avons les uns et les autres tant besoin d’être ensemble dans les projets que nous portons. Je me permets d’insister là-dessus parce que la ville de Chalon-sur-Saône, et c’est vrai aussi de l’ensemble des collectivités, ne serait absolument rien si elle n’avait pas autour d’elle et agissant de concert avec elle un réseau très étoffé de partenaires. Quand on discute avec un certain nombre des représentants des institutions que vous êtes et que vous représentez ce soir, on nous dit qu’il y a, à Chalon, un écosystème très favorable à faire avancer les dossiers. Les gens se parlent, les gens coopèrent, les gens sont dans la volonté d’avancer ensemble, ce n’est pas forcément une donnée de l’histoire, il peut parfois avoir quelques blocages, on en a connu par le passé mais je suis heureux quand les blocages se débloquent et à ce titre là je vois des organisations qui sont toutes attachées à tirer dans le même sens. Tirer dans le même sens, cela veut dire développer une ville et y associer son Président de l’Agglomération, développer un espace urbain et rural qui a vocation à avancer et à relever un certain nombre de défis [..] Il y a des succès parfois en demi-teinte mais qui sont néanmoins là et très souvent éclatants. Tout ceci nous fait obligation d’abord de rester vigilant car la période que nous abordons et vous le savez mieux que quiconque est une période troublée. Ce n’est pas une période sereine […] Nous abordons, en effet, un de ces moments tendus, c’est un fait, c’est indéniable et l’actualité nous le rappelle, les prévisions, les perspectives, les études que nous pouvons essayer de mener pour entrevoir l’avenir nous montre tous d’une même voix que nous abordons des temps compliqués. Ils ont commencé au demeurant et vous le savez bien, lorsque nous travaillons ensemble pour éviter que des pans entiers de notre population s’effondrent sous les assauts des aléas économiques et sociaux. Nous savons très bien que sans les collectivités et les institutions que nous représentons, il y aurait des difficultés humaines insondables et même malgré nous parfois elles existent et nous savons que cela hélas, va plutôt en s’aggravant ce qui rend absolument nécessaires les coopérations des uns et des autres, nous pouvons mettre en place. Lorsque nous regardons sur le plan de la sécurité nationale et internationale et je déborde largement du cadre chalonnais en disant cela et bien nous savons que les défis sont nombreux ! […] Lorsque les affaires internationales vont aussi mal et sont peuplés à ce point d’incertitude, il serait illusoire, totalement illusoire de croire que nous pourrions être à l’abri de ce désordre du monde car nous sommes dans le monde et nous n’échappons pas au désordre du monde. C’est bien pourquoi les relations qui nous unissent doivent se resserrer encore, il ne peut pas y avoir de défi relevé par les uns plutôt que par les autres et ce dont vous témoignez ce soir en étant présents aussi nombreux et je vous en remercie, ce dont vous témoignez ce soir, c’est la volonté que nous continuions de travailler ensemble et nous en avons vraiment plus que jamais besoin. L’avenir est parfois incertain mais parfois même, brouille un peu les pistes […] Il n’en reste pas moins que la situation politique nous crée des difficultés supplémentaires, je n’ai pas à la commenter au-delà car tout le monde sait ce que j’en pense mais sur le fond, dans les prévisions que nous devons faire sur nos budgets, dans l’engagement que nous devons mené de telle ou telle politique, nous savons bien que ce brouillard là n’arrange rien, c’est une donnée, elle est ce qu’elle est mais c’est une donnée qui complique singulièrement notre action et donc mesdames et messieurs, qui renforce notre nécessité de coopérer plus étroitement. Nous le faisons à travers vous et je vois les institutions que vous représentez et nous le faisons dans les domaines d’intervention absolument énorme, tant il y a des actions que nous pouvons mener à l’échelle de la ville et du Grand Chalon. Nous le faisons dans le domaine social mais aussi sécuritaire, nous le faisons dans le domaine économique et dans tous les domaines où la ville de Chalon-sur-Saône peut apporter son concours et c’est quelque chose que je veux vous redire ce soir, c’est que ce que nous devons mettre en place ensemble, ce sont des réflexes et des habitudes de travailler en commun renforcées. La ville de Chalon est porteuse de grands projets que ce soit en terme de revitalisation urbaine, que ce soit d’organisation économique à travers les commerces, elle porte de grands projets en matière de développement d’infrastructures notamment sportives dans les mois qui viennent et d’ailleurs vous êtes souvent partenaires, sponsors voire même financeurs. Mais en dehors de cela vous savez aussi une chose et nous l’avons vu en particulier il y a quelques années dans des périodes troublées comme celle du Covid, la ville de Chalon est aussi à vos côtés pour des domaines de compétence que la loi n’a pas définis mais où elle peut apporter un sérieux coup de main aux institutions que vous représentez. […] Il y a forcément de notre part une volonté à vous donner le coup de main nécessaire lorsque vous en avez besoin et nous sortons largement du cadre de la loi lorsque nous le faisons mais nous avons néanmoins le sentiment que la ville, la commune remplit son utilité quand elle agit ainsi car dans le brouillard que je parlais dans le désordre du monde que j’évoquais il faut aux yeux de nos concitoyens que nous renforcions des pôles de stabilité, la commune en est un ! […] La commune est un maul, un pôle de stabilité dans le monde que nous traversons, elle est un lieu qui est connu et reconnu, un lieu où l’on peut se retrouver dans un monde chahuté qui a tendance à déraciner tout le monde, elle est un lieu de l’enracinement et d’où que l’on vienne. La terre chalonnaise permet d’y prendre racine et c’est quelque chose et c’est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que cet enracinement là nous pouvons le faire sur le terrain du local car c’est là où les choses se jouent […] C’est à ce titre là que nous continuerons de vous solliciter, que vous continuerez à nous solliciter, que nous travaillerons ensemble pour faire grandir cette ville et soutenir ses habitants ! […] Mesdames et messieurs, vive la République, vive Chalon, vive la France ! ».

S’ensuivait un buffet de l’amitié.

