L'arrêt de la 2G signe la fin des vieux mobiles

Deux décennies après son déploiement en France, le réseau 2G va bientôt être complètement débranché. Alors que les opérateurs ont lancé la 4G en 2012 et qu'ils s'activent dorénavant à étendre la 5G sur tout le territoire, le vieux réseau est en effet devenu inutile. Sauf que des usagers s'en servent encore…



OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

C'est 60 Millions de consommateurs qui a dernièrement donné l'alerte. Le magazine édité par l'Institut national de la consommation a recueilli plusieurs témoignages d'abonnés chez Free qui ont été, du jour au lendemain, incapables de téléphoner ou d'envoyer un SMS avec leur vieux mobile. Et pour cause, l'opérateur a commencé à débrancher une partie de son réseau 2G. Orange a pour sa part annoncé l'arrêt de la 2G pour fin 2025, tandis que SFR et Bouygues Telecom l'ont prévu pour fin 2026.

Pour les utilisateurs, les solutions sont alors limitées. Les plus anciens téléphones portables ne sont en effet pas compatibles avec des cartes SIM modernes. Si votre mobile ne peut fonctionner qu'en 2G, il va donc falloir le remplacer par un modèle plus récent dans les prochains mois. Si en revanche il capte la 2G et la 3G, vous pourrez continuer à l'utiliser jusqu'au débranchement de ce second réseau prévu entre 2028 et 2029. Vous serez ensuite contraint d'acheter un téléphone compatible 4G.



Julie P.