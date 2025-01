Après un millésime 2024 en demi-teinte, 2025 s'annonce bien plus alléchante pour les amateurs de jeux vidéo.

GTA VI, LE RETOUR DU ROI

Impossible de lister les jeux les plus attendus de 2025 sans évoquer GTA VI, le nouvel opus de la plus importante licence de l'histoire du jeu vidéo. Après l'écrasante domination de GTA V, toujours parmi les titres les plus joués et vendus douze ans après sa sortie, Rockstar revient avec une nouvelle plongée dans Vice City, son pastiche acide de Miami. Ce sixième opus promet un duo de protagonistes inspiré par Bonnie et Clyde, une structure narrative ambitieuse et un regard satirique sur les États-Unis d'aujourd'hui. Les attentes sont vertigineuses : comment Rockstar traitera-t-il des sujets brûlants tels que la culture numérique, les réseaux sociaux ou la polarisation extrême de la société américaine ? Réponse sans doute en fin d'année sur les consoles nextgen.



MONSTER HUNTER WILD, LA CHASSE EST OUVERTE

Capcom s'apprête également à frapper fort avec Monster Hunter Wild. Après un Monster Hunter World qui avait conquis le grand public en 2018 avec son approche plus accessible et ses environnements interconnectés, et un Monster Hunter Rise qui avait apporté une verticalité nouvelle grâce au Filoptère, Wild semble vouloir repousser encore les limites. Les premières informations évoquent un monde encore plus vaste et organique, où la faune et la flore interagissent de manière dynamique avec les créatures gigantesques qui font la renommée de la série. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour repartir à la chasse à travers ce qui s'annonce être un incontournable de l'année puisque la date de sortie est fixée au 28 février prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.



KINGDOM COME: DELIVERANCE II, L'HISTOIRE EN MARCHE

Parmi les titres à surveiller de près en 2025, Kingdom Come : Deliverance II fait figure de challenger ambitieux. La suite du RPG médiéval de Warhorse Studios promet de reprendre ce qui avait fait le succès du premier opus : un monde ouvert d'une rare authenticité historique, une narration complexe et des mécaniques de survie réalistes. Avec une carte plus vaste, des combats toujours plus exigeants et une intrigue qui explore les suites des événements tumultueux du royaume de Bohême, Kingdom Come : Deliverance II pourrait bien s'imposer comme une référence incontournable du jeu d'aventure. Là encore, l'attente sera courte car le jeu débarque sur PC le 4 février prochain.



PLACE À L'AUDACE

Si les grands titres (Assassin's Creed Shadow, Avowed, Légendes Pokémon : Z-A, Death Stranding 2, Path of Exile 2, Civilization VII) se font se tailler la part du lion, 2025 réserve aussi une place de choix à des expériences innovantes. On pense par exemple à Cairn, qui transforme l'escalade en une aventure introspective et technique, obligeant le joueur à gérer chaque mouvement, chaque prise, et même l'usure de son matériel. Dans un tout autre registre, Baby Steps fait le pari de l'absurde en confiant au joueur la tâche, hilarante et frustrante, de contrôler les jambes d'un adulte maladroit pour réaliser l'acte banal de marcher. Au rayon des univers artistiquement marquants, South of Midnight et Clair Obscur : Expedition 33 se démarquent par leur direction visuelle et narrative. À cela s'ajoutent des projets comme Elden Ring : Nightreign, qui réinvente la formule de l'immense jeu original en ajoutant de la coopération, ou encore la très attendue Slay the Spire 2, qui promet de réinventer le genre du deck-building sans céder aux sirènes des microtransactions.