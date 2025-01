L’association NATURE & HORIZONS se félicite de la sage décision que vient de prendre la municipalité de Pierreclos d’abandonner son projet de construction d’un parc éolien sur son territoire.

Si cette position était confirmée, ce serait une très bonne nouvelle pour la population qui s’est montrée largement hostile à ce projet.

Ce serait aussi une excellente nouvelle pour la préservation de notre environnement et de nos paysages, la sauvegarde de la biodiversité de la plus grande zone Natura 2000 de Saône-et-Loire, du patrimoine culturel et historique et la valeur de nos maisons, gravement menacés par ce projet.

Nous attendons donc maintenant la confirmation de cet abandon par son promoteur privé, la société Bay Wa.r.e.

C’est pourquoi nous restons très prudents et poursuivrons dans l’avenir notre mobilisation en multipliant nos actions sur le terrain…

N’oublions pas en effet que 3 autres communes restent en lice : Tramayes, Matour et Saint-Pierre le Vieux et que la commune de Pierreclos a indiqué qu’elle ne se retirait pas pour autant du projet et restait solidaire des études d’impact qui sont menées.

Il ne s’agit pas pour nous aujourd’hui de crier victoire !

Le constat est fait maintenant que ce malheureux projet a profondément divisé la population, les élus locaux… Il y a urgence à réconcilier les parties en présence dont les relations quotidiennes ont été abimées par tant d’incompréhension. Pour rappel, N&H a été créée par un collectif citoyen il y 9 mois et compte plus de 400 membres dont de nombreux maires, conseillers départementaux et régionaux. Elle a lancé une pétition en ligne en octobre, sous le parrainage de

Stéphane BERN, qui a déjà recueillie près de 6 000 signatures.