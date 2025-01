Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Furieux.ses ?' / Compagnie Le grand jeté

Pièce plateau pour 2 acrodanseurs, 2 acrodanseuses et 1 dj-musicien live.

Jeudi 16 janvier 2025 à 19h - Auditorium

Entre concert, spectacle et célébration, Furieux.ses ? évolue dans un décor urbex. Ce lieu donne à voir la nature qui reprend ses droits sur les constructions humaines, inverse le rapport de domination mais pas seulement. C’est aussi le lieu où nature et humain se mêlent pour représenter une nouvelle utopie.

Furieux.ses ? permet à la jeunesse de se retrouver autour de la transe dans la vie sociale. Cette transe sera explorée comme un espace cathartique et un endroit d’expression collective de la violence, de la douleur et de la joie. Se posent alors les questions : jusqu’à quel point la transe est-elle libératrice et salvatrice pour les jeunes générations ? Peut-elle nous reconnecter au vivant ? Qu’est-ce qui veut (tant) danser à l’intérieur de nous?

Furieux.ses ? représente cet endroit où on se retrouve pour se lâcher mais aussi pour prendre soin de soi et des autres, pour s’extérioriser, pour faire cohabiter des mondes même si finalement notre besoin de rituel, de transe est impossible à rassasier !

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/furieuxses

Texte et visuel : Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : DR