Valorisation du métier d’aide-soignant(e) : 8 journées d’information à destination des lycéens dans toute la région

Outre la dimension humaine au cœur de cette profession, le métier d’aide-soignant(e) fait partie des métiers qui recrutent. Pourtant, les établissements sanitaires et médico-sociaux connaissent des difficultés de recrutement. Face à ce constat, la Région Bourgogne-Franche-Comté se mobilise pour valoriser ce métier tellement indispensable à toute la chaîne de l’offre de soins.

Ces journées se dérouleront dans 8 Instituts de formation de la région du 30 janvier au 8 avril 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté dispose d’une responsabilité majeure en matière d’organisation et de financement des formations sanitaires et sociales. Elle s’assure également que l’offre de formation proposée est cohérente, adaptée et bien répartie sur l’ensemble du territoire.

Les formations sanitaires et sociales regroupent un très large éventail de métiers, qui sont de vraies opportunités d’emploi et de création d’activité libérale (infirmier, kiné, ergothérapeuten, etc…). Dans le cadre de son schéma régional des formations sanitaires et sociales, la Région définit la carte des formations qui conduisent à ces métiers, en autorisant l’ouverture des instituts de formation sanitaire et sociale. Elle répartit les quotas d’entrée en formation des étudiants entre ces instituts et définit également leurs capacités d’accueil au regard des besoins en professionnels de santé et en travail social. Elle assure également le financement de ces organismes de formation par le biais de dotations de fonctionnement.

En 2024, la Région a consacré près de 60 M€ aux formations sanitaires et sociales. L’année a été marquée par le lancement du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS). Ce schéma, voté en décembre 2023, présente la stratégie régionale pour les cinq prochaines années dans le domaine des formations sanitaires et sociales.

Il constitue un levier important en période de mutations de ce secteur créateur d’emplois. Il doit répondre aux enjeux sociétaux et territoriaux, adapter les quotas de formation, définir les lieux d’enseignement, et orienter les filières. Il participe à une offre de proximité et à la dynamique du système de santé.