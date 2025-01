Vœux du Centre hospitalier William Morey : «Je vous souhaite d'aimer et d'être aimés» (Philippe Collange-Campagna)

Le directeur, le président de la commission médicale d'établissement (CME) et le maire ont adressé leurs vœux au personnel, ce mardi, entre détermination et espoir. L'activité 2024 a été intense et 2025 devrait voir des dossiers conséquents avancer. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mardi 14 janvier, 16 heures, Philippe Collange-Campagna, le directeur du Centre hospitalier William Morey, Dr. Philippe Dubot, le président de la commission médicale d'établissement (CME), et Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ont présent leurs vœux au personnel de l'hôpital, en présence d'Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, et Amelle Deschamps, l'adjointe au maire en charge des affaires scolaires.

«Ce qui ne change pas, c'est la confiance de la population», a souligné le directeur de l'hôpital.

Ce dernier a rappelé que cette année, le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône fêtera les 10 ans de son Service Urologique. «Le seul du département», précise-t-il.

Côté bilan de l'activité de l'année écoulée, le directeur de l'hôpital reconnaît que les urgences sont débordées avec des «pressions écrasantes sur les équipes», «des patients de plus en plus nombreux», de l'ordre de 5,4% d'augmentation, et le nombre des accouchements en baisse avec 1540 naissances en 2024.

Il a été également question de l'ouverture prochaine d'une crèche pour le personnel, d'un site Intranet, d'une diminution de la facture énergétique de l'établissement de 50%, de 20 recrutements médicaux en 2025 et du recours à la 5G. Philippe Collange-Campagna espère ouvrir davantage le centre hospitalier côté communication.

À noter que le Centre hospitalier William Morey compte 2450 salariés et est doté de 284 millions d'euros de budget.

De son côté, le Dr. Philippe Dubot, qui entame sa 8ème et dernière année de présidence, a déclaré que la CME défend un service public de «bonne qualité» et «insiste sur l'innovation et l'investissement» avec, notamment, l'acquisition de deux robots chirurgicaux derniers cris et l'extension prochaine de l'aile consacrée à la médecine gériatrique.

«Nous nous sommes toujours opposés vigoureusement à la fermeture de lits», ajoute le directeur de l'hôpital.

«L'année 2024 a été une année d'avancements et d'investissements», déclare à son tour le maire qui estime que «des réformes nationales sont urgentes si l'on veut sauver le service public hospitalier partout en France, alors que l'épidémie de grippe met l'hôpital en forte tension»

«Chacun s'est toutefois employé à souligner à quel point l'hôpital de Chalon continuait d'aller de l'avant»

Parlant d'un «challenge gagnant pour arriver à tenir la corde» notamment sur le plan des investissements, ce dernier a cité à titre d'exemple l'ouverture du plateau d'angioplastie-coronarographie en 2024.

«Les collectivités s'impliquent aux côtés de l'hôpital, ainsi que la Ville de Chalon-sur-Saône et le Département de Saône-et-Loire l'ont tout récemment montré»

Le maire a également évoqué l'ouverture à la rentrée prochaine de la seule école médicale de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône.

«C'est forcément un atout pour l'hôpital», estime l'édile, «(...) il faut qu'on pense à la génération d'après et ce sont les décisions prises aujourd'hui qui feront les prochaines générations».

Avant le verre de l'amitié, le directeur de l'hôpital a souhaité à l'ensemble du personnel d'«aimer et d'être aimé» et dit son «bonheur de travailler avec lui».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati