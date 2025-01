On le savait déjà bon pour le moral, mais le chocolat noir est aussi bon contre le diabète !

Ce sont les conclusions d'une étude publiée en décembre 2024 par l'École de santé publique Harvard T.H. Chan, qui a suivi sur près de 30 ans les habitudes alimentaires de 192 000 participants (non diabétiques au début de l'étude). Il a ainsi été observé que les personnes consommant 100 gr de chocolat noir par semaine présentaient un risque de développer un diabète de type 2 inférieur de 21 % aux petits mangeurs. Étonnant pour un produit relativement calorique et gras !

Reste que tous les chocolats ne se valent pas : la consommation de chocolat au lait ou blanc a pour sa part tendance à faire prendre du poids, car ces derniers sont plus sucrés et moins (voire pas) concentrés en cacao. Or c'est cette fève qui est bénéfique, riche en polyphénols et en flavonoïdes. De quoi réjouir ceux qui culpabiliseraient de s'être jetés sur les papillotes au chocolat… noir.



Charlotte Arnaud