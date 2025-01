Retour en images sur la galette des Rois de la section chalonnaise de l'UNP

Vœux et galettes chez les anciens paras. Samedi après-midi rimait avec moments d'échanges de vœux et de partage de la galette des Rois, une étape incontournable dans le calendrier de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune. Retour en images avec Info Chalon.

Ce rendez-vous convivial, très attendu, a eu lieu aux Charreaux. Il a réuni autour du président Bruno Camuzat,, une quinzaine d'adhérents, certains étant accompagnés de leurs épouses, toujours les bienvenues.

Le président et Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui n'ont fait qu'une courte allocution chacun afin de ne pas retarder les festivités gourmandes, mais a tout de même pris le temps de rappeler, aux adhérents présents, les principales échéances à venir avant de conclure par un vibrant «Par Saint-Michel, vive les paras !».

Étaient également présents Marcel Landré, le vice-président, et Claude Péran, le président du Comité de liaison, également membre de la section.

L'occasion de remercier Babeth, Annie et Karine pour leur aide si précieuse et soutien notamment pour l'entretien du local de la section, les prises de photos lors des cérémonies patriotiques ou activités et pour le suivi du site. qui a encore évolué cette année, avec une nouvelle rubrique (Boutique) et une nouvelle infrastructure qui permettra à la section d'être plus réactifs aux différents évènements.

Ce fut également l'occasion de remettre une distinction à trois personnes de la section pour leur implication et valorisation de la section 712 et de l'UNP.

Comme le rappelle Bruno Camuzat, 2024 a été «une année pleine de rebondissements, de travaux et d'investissements» avec la participation de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune à la Saint-Michel nationale, en compagnies des sections 711 de Montcenis-Le Creusot-Montceau-les-Mines et 710 André Jarrot de Digoin.

L'organisation de la Saint-Michel départementale a été un «sacré défi». Le président de la section a tenu à remercier «tous les membres du bureau qui ont permis cette belle réalisation et les membres qui se sont impliqués lors de la préparation de cet évènement».

Cette année encore, la section était présente à toutes les cérémonies du Chalonnais et de ses alentours, le président a tenu encore une fois l'ensemble des adhérents, des portes-drapeaux et son coordinateur en la personne de Marcel Landré, pour leurs présences.

À noter que la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune a en charge non seulement le drapeau de la section mais également celui des Poilus d'Orient et que différents membres de cette même section sont portes-drapeaux pour d'autres associations.

2024, «une année triste aussi» où la section a accompagné pour leur dernier voyage Pascal Barrado et Bernard Gruet, adhérents de la section, André Baroni et Philippe Dalloz, tous les deux portes-drapeaux du Chalonnais.

Ayons, chers lecteurs, une pensée pour tous les quatre, leur famille et tous nos soldats tombés en service pour la défense de la liberté dans le monde en opérations extérieures ou sur notre sol.

Le tarif de l'adhésion de 2025 augmente, suite, à une décision et au vote lors du Congrès de l'UNP à Orléans. Ainsi, celui-ci passe de 33 euros à 35 euros pour les adhérents et amis et de 16,50 euros à 18 euros pour les veuves.

Outre la participation à toutes les cérémonies patriotiques, 2025 sera l'année des 40 ans de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune.

«Nous étudions actuellement l'organisation de cet évènement pour en faire une belle journée», précise Bruno Camuzat, «il nous faudra participer aussi à la Saint-Michel nationale à Paris cette année ainsi qu'à l'Assemblée générale de l'UNP à Toulouse les 3 et 4 avril. Nous aurons également notre Saint-Michel départementale, le dimanche 12 octobre, moment fort où nous devons être présents».

Cette année, c'est la section 710 André Jarrot de Digoin qui sera aux commandes.

«Je sais que je peux compter sur les membres de la section pour être à pied d'œuvre sur cet évènement», poursuit le président de la section.

Dernier point (et non des moindres), une délégation de 5 membres de la section se rendra le 7 février 2025 à Toulon (Var) sur la base navale pour visite la frégate Aconit, grâce au parrainage de la Ville de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati