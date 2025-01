AVIS DE DECES - Madame Renée HANNECART née BESSE

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY



Christiane et Alain (†) NUGUES,

Françoise et Noël ROBIN,

Catherine HANNECART, ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madeleine BESSE, sa belle-sœur ;

les familles HANNECART, BESSE, CHAMPION ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée HANNECART

née BESSE

survenu à l'aube de ses 100 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 21 janvier 2025 à

10 heures, en l'église de Givry.

Renée repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy-le-Fort.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Hubert

décédé en 2006.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.