Coup de projecteur sur le ONE CLUB

Le monde de la nuit attire une clientèle jeune, exigeante et toujours avide de nouveautés. Pour rester dans la course et répondre à ces attentes, il est essentiel pour un établissement de se réinventer régulièrement, environ tous les 4 à 5 ans. C’est dans cette dynamique que s’inscrit ONE CLUB, avec l’ambition de proposer une expérience unique et toujours plus séduisante