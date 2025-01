Le Bus de l'apprentissage débute sa tournée en Saône et Loire

Ce jeudi 16 janvier 2025 au collège Henri Vincenot à Louhans, André Accary, président du Département de Saône-et-Loire,Mathilde Chalumeau, vice-présidente chargée des collèges, Anthony Vadot vice-président chargé des finances et de l’administration générale, Jean- Philippe Boyer, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Saône-et-Loire et Liliane Ménissier, directrice académiquedes services de l’Éducation nationale de Saône-et-Loire, ont lancé officiellement la tournée 2025 du BUS de l’apprentissage nouvelle version.

Promouvoir les études en alternance,

voilà ce que propose le bus de l’apprentissage chaque année aux collégiens. Impulsé par le Département de Saône-et-Loire et la Chambre des métiers et de l’artisanat de Saône-et-Loire, ce dispositif vise à informer l’ensemble des élèves sur les possibilités d’orientation qui s’offrent à eux après la troisième.

Cette année, le concept fait peau neuve. Le bus itinérant devient le Bureau Universel des Savoir- faire ! Plus de véhicule mais une immersion au sein des collèges, avec des animations interactives pour pouvoir découvrir les métiers sous une forme plus moderne.

Animations avec casque de réalité virtuelle avec :

› Le CFA d’Autun pour les métiers du bâtiment

› ASTRAL pour les métiers du transport

› Le CFA Automobile pour les métiers de

l’automobile

Animation sur tablette avec :

• Le Pôle formation UIMM pour les métiers

de l’industrie

Animations jeu de cartes sur la mixité des métiers avec ;

› La Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

L’apprentissage a de plus en plus le vent en poupe auprès des étudiants.

Il s’inscrit dorénavant comme une manière d’apprendre un métier totalement en phase avec

les attentes des jeunes et des employeurs. Avec des niveaux d’études allant du CAP

au diplôme d’ingénieur, l’apprentissage permet l’égalité des chances pour tous

et de se former dans presque tous

les domaines.

C’est pourquoi le Département de Saône-et-Loire s’emploie, depuis 2015, à proposer des postes au sein de ses directions. L’effort financier consenti par le Département de Saône-et-Loire pour faire face au désengagement de l’État (via le CNFPT) était de 248 000 € de frais pédagogiques (16 formations prises en charge

sur les 54 demandées).

Aujourd’hui, la collectivité départementale, riche de plus de 110 métiers, compte 70 postes d’apprentis. 65 sont pourvus jusqu’en juin 2025.