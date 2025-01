Samedi 25 janvier, rendez-vous est donné à La Péniche pour le Festival des Zhoufs

FESTIVAL DES ZHOUFS

SAMEDI 25 JANVIER - LaPéniche - 15 € / 14 € / 11 €

Ils ont bravé la neige, le froid et les montagnes…

Pour les 10 ans de la Chapka du Dahut, la délégation du Chapkistan descend des sommets lointains pour une soirée immersive, festive et détonante.

Le Festival des Zhoufs, comme un rituel pour renouer avec la magie oubliée. Un appel à se rassembler et raviver les forces. La musique pour transcender le réel, se laisser porter et danser sans retenue. Une immersion dans un univers décalé, où légendes et réalité se confondent.



Ouverture 20h



Casamène Crew (Besançon)

Musique acoustique des balkans

Authentique, chaleureux et acoustique, les sonorités balkaniques du collectif Casamène Crew font vibrer les corps.

Leur musique c'est l'expression des traditions des Balkans, influences nomades et esprit de partage. Elle raconte des voyages, des rencontres et des célébrations partagées, faisant écho à l’âme nomade et libre des cultures qu’ils honorent.

Un collectif de musiciens acoustiques sans scène et sans câbles

BALKAN GRAB

Rock Balkan (Dijon)

Laissez-vous envoûter par la musique festive des Balkans fusionnée avec une touche rock, et rejoignez le voyage musical de Balkan Grad !

Balkan Grad interprète un large éventail de chansons traditionnelles et de compositions originales inspirées des Balkans. Ils apportent une dimension rock en intégrant des riffs électriques, des solos enflammés et une énergie à la fois puissante et dansante. Chaque membre contribue avec ses influences uniques pour créer un son fusionné qui vous emporte des rives de la mer Égée aux montagnes des Carpates, en passant par les plaines fertiles de la Serbie et les danses endiablées de la Macédoine.

Que le voyage commence !



DJ TAGADA

Kicks Electro & Folklore Tradi (Paris)

Ambassadeur du Balkan Beats en France, Dj Tagada est l’un des pères fondateurs de cette mouvance musicale aux sonorités venues de l’Est.

Il sillonne le monde depuis plus d’une décennie, faisant trembler les Dance floor à grands coups de rythmes des Balkans, Gypsy Latino, Electro Tzigane et bien d’autres sons venus de loin. Dj chevronné mais aussi musicien, Tagada est un compositeur de talent. Il réalise ainsi 2 albums pour la diva Franco-Roumaine « Rona Hartner » (apparue dans Gadjo Dilo), il produit 3 titres sur le dernier album d’ R.Wan (chanteur du groupe Java) et il signe un EP 5 titres avec le Maestro du Hip Hop Salsa : Mc Mangu .

Artiste complet, Dj Tagada en live c’est la révolution du Dance Floor, un cocktail Electro & Folklore Tradi !

Spectacle de Rue

Cat's Fire - Cie La Loge

CATS'Fire vous emmène en voyage, dans une dimension poétiquement enflammée.

Un spectacle de feu contemporain jonglant entre flammes & légèreté.

Technicité, émotions & joie sont au rendez-vous.