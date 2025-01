Découvrez des pépites cinématographiques du passé avec le Festival Chefs Op'

Parce que les chefs-d’œuvre d’aujourd’hui découlent et s’inspirent des précurseurs du passé, une sélection de 7 films restaurés, en noir et blanc, sera également projetée. Cinq de ces films sont présentés en partenariat avec Les films du Camélia, société de production et de distribution axée sur les films italiens de répertoire et les œuvres américaines indépendantes. Il sera aussi possible de revoir des grands classiques comme Le terroriste de Gianfranco de Bosio qui avaient remporté en 1963 le prix de la ville de Venise et le prix de la critique italienne à la Mostra de Venise.

Films noirs : les pépites retrouvées de l’Amérique du Nord et de l’Amérique hispanique

VICTIMES DU PÉCHÉ

Réalisation, scénario : Emilio Fernández – Mexique – 1 h 25 – 1951 – VOST – N&B – version restaurée 4k

À Mexico, Violetta, une danseuse cubaine du cabaret Changoo, sauve un bébé abandonné et décide de le garder. Mais cela déplaît fortement à Rodolfo, son souteneur et propriétaire du club, lequel s’oppose à son projet et se met en travers de son chemin.

Ce film a été mis en images par un duo mythique du cinéma mexicain : Emilio Fernández à la réalisation et Gabriel Figueroa à la direction de la photographie. L’expressivité du noir et blanc, l’usage des contrastes lumineux et la mise en scène de tragédies humaines constituent leur signature, empruntée des codes du film noir hollywoodien.

« Dans les colonnes des Cahiers du Cinéma, en février 1954, un certain François Truffaut écrivait : Regard enflammé, bouche d’incendie, tout se hausse chez Ninón (le front, les cils, le nez, la lèvre supérieure, la gorge), les perspectives fuient par la verticale comme autant de flèches décochées, défis obliques à la morale bourgeoise, chrétienne, et les autres. Pas mieux ! » (Télérama Sortir, Jérémie Couston, 10/07/24)

MEGARAMA – MARDI 28 JANVIER – 19 h

MEGARAMA – JEUDI 30 JANVIER – 19 h 30

LE VAMPIRE NOIR

Réalisation : Román Viñoly Barreto – Argentine -1953 – 1 h 30 – N&B – VOST – version restaurée 4k

Un tueur de fillettes terrorise une ville entière.

Adapté du scénario de M le maudit, une variation féministe du classique de Fritz Lang, qui met en parallèle les pulsions du meurtrier avec les désirs inassouvis du procureur chargé de l’enquête. Sublimée par la photo d’Aníbal González Paz, l’une des œuvres les plus fascinantes de l’Uruguayen Barreto, auteur à succès du cinéma argentin.

« L’originalité du film réside dans le fait de donner une héroïne féminine… Geste intéressant, en ce qu’il renvoie dos à dos criminel et enquêteur comme figures d’une masculinité défaillante, dévorée par la frustration. Barreto signe une Buenos Aires scindée entre versants diurnes et nocturnes, surtout entre surface proprette et profondeurs inavouables ». (Le Monde, Mathieu Macheret, 19/06/2024)

MEGARAMA – VENDREDI 31 JANVIER – 13 h 30

MEGARAMA – DIMANCHE 2 FÉVRIER – 18 h 30

UN MEURTRE POUR RIEN

Réalisation : Fernando Ayala – Argentine – 1956 – 1 h 33 – N&B – version restaurée 4k

Frustré par ses maigres revenus, un journaliste accepte de monter avec un exilé hongrois à Buenos Aires une arnaque pour soutirer de l’argent à de jeunes étudiants. Bientôt, le soupçon s’installe entre eux.



Un scénario diabolique, une mise en scène soignée et efficace, une photo en noir et blanc magnifique et la musique d’Astor Piazzolla font de Un meurtre pour rien, un grand film noir et une exceptionnelle découverte d’un cinéaste argentin peu connu voire oublié, Fernando Ayala.

« Le film brille surtout par sa construction narrative, faite de multiples rebondissements, motivée par la recherche de vérité et ses dissimulations. De quoi attester que, dans les années 50, la soif du mal était, sans l’ombre d’un doute, tout aussi puissante en Argentine ». (Les Inrockuptibles, Arnaud Hallet, 18/06/2024)

MEGARAMA – VENDREDI 31 JANVIER – 10 h

MEGARAMA – SAMEDI 1er FÉVRIER – 10 h

LA RUE ROUGE (SCARLET STREET)

Réalisation : Fritz Lang – États-Unis – 1945 – 1 h 42 – VOST – N&B – version restaurée 4k

Un humble caissier, peintre amateur, se ronge d’ennui quand il s’éprend d’une jeune femme qui l’entraîne dans une dérive mortifère…

Version américaine de La Chienne de Jean Renoir, La Rue rouge est un film noir d’un pessimisme féroce sur les passions humaines est aussi l’un des titres les plus stylisés de Lang, où éclate à chaque séquence le génie de sa mise en scène. Une descente aux enfers, particulièrement cruelle, portée par un trio d’acteurs magistral.

« Écrit et filmé sèchement, La Rue rouge illustre l’opinion qu’a Lang de l’être humain : un pauvre type, suffisamment aveugle pour ne pas s’apercevoir qu’il n’a en définitive – selon la formule de Hegel – que ''soi pour ennemi''. » (Pierre Murat, Télérama, 29/01/2024)

MEGARAMA – MARDI 28 JANVIER – 10 h

MEGARAMA – MERCREDI 29 JANVIER – 19 h 30

PITFALL (LE PIÈGE ou SANGLANTE AVENTURE)

Réalisation : André de Toth – États-Unis – 1948 – 1 h 26 – VOST – N&B – version restaurée 4k

Un brillant employé d’une compagnie d’assurances, mène une vie paisible avec sa femme et leur fils, jusqu’au jour où il rencontre une déroutante jeune femme au charme glamour et singulier.

Selon Bertrand Tavernier, Pitfall mérite de figurer parmi les chefs-d’œuvre d’un genre dont il subvertit par ailleurs les règles, la morale et l’habituelle misogynie.

« Un pied dans le suspense et l’autre dans le drame conjugal, le méconnu “Pitfall” d’André de Toth transgresse subtilement les conventions, en remplaçant la proverbiale femme fatale par un quidam dont les rêves étriqués mènent à la catastrophe… » (Gilles Esposito)

ESPACE DES ARTS – MARDI 28 JANVIER – 16 h

MEGARAMA – MERCREDI 29 JANVIER – 10 h 15

Les autres films restaurés

JOHNNY S’EN VA EN GUERRE

Réalisateur : Dalton Trumbo – États-Unis – 1971 – 1 h 52 – VOST – Version restaurée 4K

Grand Prix spécial du Jury, Cannes 1971

Joe Bonham est un jeune Américain plein d’enthousiasme. Il décide de s’engager pour aller combattre sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Lors d’une dangereuse mission, il est très gravement blessé par un obus.

Sorti aux États-Unis en plein milieu de la guerre du Vietnam par un cinéaste qui a figuré parmi la liste des 10 d’Hollywood, personnalités accusées de communisme, ce chef-d’œuvre est une fantastique démonstration par l’absurde de l’obscénité énorme que sont les guerres. On en sort bouleversé différent.

« Ce que je voulais surtout montrer c’étaient les résultats de la guerre ; car j’ai vu tellement de films contre la guerre ne provoquant qu’une répulsion physique que je voulais atteindre, moi, la répulsion du cœur et de l’esprit. » Dalton Trumbo

MEGARAMA – MARDI 28 JANVIER – 13 h 45

MEGARAMA – VENDREDI 31 JANVIER – 16 h 30

MEGARAMA – DIMANCHE 2 FÉVRIER – 10 h

LE TERRORISTE

Réalisateur : Gianfranco de Bosio – Italie / France – 1 h 34 – 1963 – VOST – N&B – version restaurée 4k

Prix de la ville de Venise & Prix de la critique italienne, Mostra de Venise 1963

Venise, hiver 1943. La Résistance italienne prépare un attentat contre le siège de la Kommandantur allemande. Un homme, surnommé l’Ingénieur, y joue un rôle déterminant. Bien que l’explosion soit meurtrière, elle n’atteint pas les cibles désirées : le commandant allemand en réchappe et une prostituée vénitienne y laisse la vie.

Inspiré par des faits réels vécus par le réalisateur, le film au noir et blanc glaçant et au style dépouillé évoque le combat antifasciste sous l’occupation nazie. Un grand film politique sur la résistance.

« Les accents documentaires de la mise en scène, le dynamisme des séquences d’action, la lenteur calculée de certains plans donnent à cette chronique des années noires le souffle haletant des grands drames ». (Télérama, Gérard Camy, 05/09/2024)

ESPACE DES ARTS – LUNDI 27 JANVIER – 16 h 15

Communiqué Chefs op’

FSTIVAL Chefs op’ en Lumière : lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025

Programme de l’édition 2025 : festivalchefsop.fr

Tarifs (inchangés et attractifs) :

— Films : tarif normal 7 € ; tarif réduit 5 €.

Ou carte non nominative de 10 entrées (tarif normal 50 € ; tarif réduit 40 €).

— Ciné-concerts : tarif normal 11 € ; tarif réduit 7 €

— Expérience immersive Noire : tarif normal 11 € ; tarif réduit 8 €

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.