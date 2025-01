Retour sur la Galette des Rois du Comité Centre-Pasteur

L'occasion de remercier l'occasion les bénévoles pour leur indéfectible dévouement et leur efficacité. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 10 janvier, une cinquantaine de personnes se sont réunis dans la salle municipale de la Rue Philibert Léon Couturier pour partager la traditionnelle Galette des Rois du Comité de quartier Centre-Pasteur.

Il s'agit de la première manifestation de l'année organisée par le Comité de quartier Centre-Pasteur, comme nous l'indique Rose-Line Vanneaux-Mansfield, sa présidente. Elle a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Laurence Friez, sa conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'Ouest Chalonnais, Isabel Paulo, sa conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, et Dominique Rougeron, sa conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration.

Une belle occasion pour le Comité pour échanger ses vœux en ce début d'année et de retrouver les habitants du quartier mais aussi de remercier les bénévoles pour leur indéfectible dévouement et leur efficacité.

«Je souhaite à tous mes vœux de santé, de paix et surtout beaucoup de sérénité pour toutes et tous. L'année 2024 fut une grande réussite, souhaitons que 2025 nous permette encore d'autres rencontres dans la joie et la bonne humeur», a déclaré la présidente du comité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati