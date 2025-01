AVIS DE DECES - Monsieur Serge GABISON

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY



Davy et Anne-Marie, Natacha et Sébastien, ses enfants ;

Raymonde, Michel et Françoise, ses sœurs et frère ;

Thomas et Axel, ses petits-fils ;

Maëlys, sa petite-fille de cœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge GABISON

survenu à l'âge de 74 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 27 janvier 2025 à 15h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Des dons seront possibles lors de la cérémonie pour l'association « Enfance et Partage ».

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.