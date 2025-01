AVIS DE DECES - Monsieur Alain REGNIER

CHALON-SUR-SAÔNE - LE CREUSOT



Martine REGNIER, son épouse ;

Frédéric et Raphaële REGNIER,

Thibaud REGNIER,

Clément et Valentina REGNIER,

ses fils et belles-filles ;

Alexis, Maëlys, Céleste et Elio,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain REGNIER

survenu le 12 janvier 2025,

à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le 24 janvier 2025 à 14 heures en l'église Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône suivies de sa crémation. Une boîte à dons sera mise à disposition pour la recherche contre le cancer.

Ni fleurs ni couronne.