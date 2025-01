Forfait mobile, les prix redeviennent attractifs ...

Sous prétexte d'ajouter toujours plus de gigaoctets aux forfaits internet et de passer à la 4G, voire à la 5G, les opérateurs téléphoniques ne cessent d'augmenter leurs tarifs depuis plusieurs années. Mais tandis que les abonnés voient leurs factures flamber, les nouveaux clients peuvent profiter d'offres attractives. Les spécialistes du secteur confirment en effet des baisses de prix significatives et l'apparition de formules avantageuses !



LA GUERRE DES PRIX

D'après le comparateur en ligne MonPetitForfait.com, qui prend en compte l'ensemble des opérateurs mobiles du marché, le prix moyen d'un forfait 4G avec au moins 15 Go de data a diminué de 5,3 % sur un an pour atteindre 19,82 € en octobre 2024. De son côté, Zoneadsl.com a noté une chute de 8 % des tarifs, tous opérateurs confondus, rien qu'entre mai et juin 2024. Alors que les géants du marché ont eu la main lourde sur les hausses successives, certains ont d'ailleurs opéré un volte-face selon l'enquête de ce comparateur en ligne : « L'opérateur Prixtel, du groupe Altice, a baissé son coût par giga de 22 %, et Bouygues Telecom, via sa marque MVNO NRJ Mobile, de 23 %. Ces diminutions reflètent une guerre des prix »explique Zoneadsl.com, notamment face à Free qui gagne toujours plus de clients.



Ainsi, d'après le relevé effectué par le magazine 60 Millions de consommateurs, « les forfaits B&You ont baissé de 1 à 3 € cet été », tandis que l'abonnement de SFR à 60 Go, incluant un téléphone, est passé « de 40 € à 27,99 € par mois ». Mais de nouvelles offres à prix mini permettent aussi de se contenter de l'essentiel sans casser sa tirelire, à l'instar du « forfait B&You 2 Go en 4G, qui vous coûtera seulement 1,99 € par mois ».



COMPARER LES OFFRES

Bémol : les baisses de prix ne concernent évidemment pas les abonnés déjà engagés. Elles sont uniquement réservées aux nouveaux clients… L'heure est donc peut-être venue d'aller voir ailleurs ! Comme le rappelle 60 Millions de consommateurs, la démarche est en effet très simple. Une fois libéré de votre engagement, vous pouvez en effet changer d'opérateur à tout moment, et ce, tout en conservant votre numéro de téléphone grâce à la portabilité. Pour cela, il suffit de noter votre relevé d'identité opérateur (RIO) que vous obtiendrez gratuitement en appelant le 3170, puis de le communiquer à votre nouveau fournisseur qui se chargera de résilier votre ancien forfait.

Mais avant de vous engager à nouveau, prenez le temps de bien comparer les offres par rapport à vos besoins ! À titre indicatif, un utilisateur lambda consomme en moyenne 13,4 Go par mois (chiffre 2022 relayé par Zoneadsl.com). À moins d'être un gros consommateur de jeux et vidéos en streaming, vous n'avez donc pas besoin des plus gros forfaits du marché.



